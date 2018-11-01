بالصور.. ” صحة القريات ” تصادر كميات من مادة التبغ في حملة مشددة على المحلات التجارية

محمد السعران(صدى):

واصلت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ خلال هذا الاسبوع حملاتها التفتيشية والرقابية على محطات البنزين ومحلات بيع التبغ والمعسلات والاسواق التجارية ، بالتعاون مع فريق مكون من وزارة الصحة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة ، وتم رصد ( 3) مخالفة ، وتم رصد (7) تعهد حيث تنوعت المخالفات التي تم ضبطها ما بين مواد مجهولة المصدر ( 6) كيلو ، إضافة إلى عدد ( 163) علبة سجائر ، وايضاً تم مصادرة ( لا يوجد) علبة غليون وايضاً ( لا يوجد) علبة مدواخ إلى جانب عدم وجود لوحات تحذيرية ولوحات بيع التبغ لأقل من ١٨ سنة .

كما قام الفريق بجولة تفتيشية شملت المنشآت الصحية بالإضافة لمراكز القطاع الصحي الخاص للتأكد من وجود اللوحات التحذيرية وتطبيق أنظمة مكافحة التبغ .

‏وتُواصل “صحة القريات” حملتها التفتيشية على منافذ بيع التبغ ، تمشياً مع توجيهات وزارة الصحة ، للإبلاغ عن مخالفات نظام مكافحة التدخين ، لرصد المخالفات والتبليغ عنها والتأكد من الاشتراطات المنصوص عليها بنظام مكافحة التدخين .