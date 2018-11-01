بالصور.. ” صحة القريات ” تصادر كميات من مادة التبغ في حملة مشددة على المحلات التجارية
واصلت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ خلال هذا الاسبوع حملاتها التفتيشية والرقابية على محطات البنزين ومحلات بيع التبغ والمعسلات والاسواق التجارية ، بالتعاون مع فريق مكون من وزارة الصحة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة ، وتم رصد ( 3) مخالفة ، وتم رصد (7) تعهد حيث تنوعت المخالفات التي تم ضبطها ما بين مواد مجهولة المصدر ( 6) كيلو ، إضافة إلى عدد ( 163) علبة سجائر ، وايضاً تم مصادرة ( لا يوجد) علبة غليون وايضاً ( لا يوجد) علبة مدواخ إلى جانب عدم وجود لوحات تحذيرية ولوحات بيع التبغ لأقل من ١٨ سنة .
كما قام الفريق بجولة تفتيشية شملت المنشآت الصحية بالإضافة لمراكز القطاع الصحي الخاص للتأكد من وجود اللوحات التحذيرية وتطبيق أنظمة مكافحة التبغ .
وتُواصل “صحة القريات” حملتها التفتيشية على منافذ بيع التبغ ، تمشياً مع توجيهات وزارة الصحة ، للإبلاغ عن مخالفات نظام مكافحة التدخين ، لرصد المخالفات والتبليغ عنها والتأكد من الاشتراطات المنصوص عليها بنظام مكافحة التدخين .
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