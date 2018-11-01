هطول أمطار غزيرة على جدة والمراكز التابعة لها

جدة(صدى):

هطلت أمطار غزيرة على جدة والمراكز التابعة لها، حيث تركزت بداية الهطول الغزير على الأجزاء الجنوبية للمدينة والشرقية منها.

ومن المتوقع أن تشمل الحالة أجزاء جدة كافة والمراكز التابعة لها خلال اللحظات القادمة.

يذكر أن هيئة الأرصاد وحماية البيئة أصدرت اليوم، تنبيهاً متقدماً يتضمن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تُصحَب بزخات من البرد ورياح مثيرة للأتربة، ومن المحتمل أن تؤدي إلى جريان السيول في منطقة مكة لكي تشمل:”جدة، ذهبان، رابغ، خليص، الكامل، ثول، عسفان”.