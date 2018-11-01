بالفيديو.. قضينا على 60 % من الحيوانات خلال 44 عام فقط

أماني الغامدي(صدى):

كشف تقرير حديث صادر عن الصندوق العالمي للحياة البرية أن البشر قضوا على 60% من الحيوانات على كوكب الأرض، خلال السنوات الـ44 الماضية وتحديداً بين عامي 1970 و2014.

ورصد التقرير تراجع أعداد 16 ألفا و704 حيوانات، تشمل أكثر من 4 آلاف نوع، من البرمائيات والثدييات والطيور والزواحف.

من جانبه اعتبر ” مايك باريت ” مدير الصندوق هذه الظاهرة سادس إنقراض شامل يشهده العالم نتيجة استنزاف وتدهور الطبيعة والأراضي الغابات .

كما حذر مدير الصندوق ماركو لامبرتيني من ضياع مستقبل البشرية نتيجة القضاء على التنوع وتدهور المناخ مؤكداً أننا اقترفنا كارثة محققة سنحصد أثرها قريباً .