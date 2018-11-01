وفد ” بيوت الخبرة العالمية ” يزور مواقع أثرية بتثليث

حسين العلي(صدى):

بناء على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير وبناء على ماتقوم به هيئة تطوير منطقة عسير من عمل مشروع إعداد الرؤيه والتوجه الاستراتيجي للمنطقة وعليه فقد زار وفد من بيوت الخبرة العالمية محافظة تثليث مساء يوم الاربعاء الموافق 22/2/1440 وكان في استقبالهم وكيل محافظة تثليث الاستاذ ذياب بن حسن بن جري ومدراء الإدارات الحكوميه.

حيث قام الوفد بجوله على عدة مواقع اثريه وسياحيه وبعد ذلك قام الوفد بالاجتماع مع أعضاء المجلس المحلي والبلدي ورجال الاعمال وشباب المحافظة حيث طرح الجميع مالديهم من اراء ومقترحات تهدف الى تطوير وتنمية محافظة تثليث من جميع الجوانب بما يتواكب مع رؤية المملكه 2030 نظراً لأهمية موقع المحافظه الجغرافي بمساحتها الكبيره وما يميزها انها بوابة منطقة عسير الشرقيه ويختزلها عدة طرق دوليه وتعتبر بيئه جاذبه للمستثمر وللسائح لما يوجد بها من مواقع اثريه و منجم للذهب والعديد من المواقع التي يمكن تطويرها واستثمارها.