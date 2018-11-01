بالفيديو.. ألوية العمالقة تستعد لعملية واسعة ضد الحوثيين بالحديدة

فهمي محمد(صدى):

تستعد ألوية العمالقة اليمنية، لشن عملية واسعة ضد مليشيات الحوثي الإيرانية؛ حيث دفعت خلال اليومين الماضيين قوات عسكرية كبيرة صوب محافظة الحديدة، تمهيدًا لاستكمال تحرير ما تبقى من مدنها من قبضة الحوثيين.

وأظهر مقطع فيديو، حجم القوات العسكرية التي وصلت إلى جنوب الحديدة، والمعززة بمختلف أنواع الأسلحة النوعية والمتطورة؛ فيما قال المركز الإعلامي لألوية العمالقة: ” هناك عملية تخطيط وتنسيق من قبل قوات ألوية العمالقة مع قوات التحالف العربي، لإطلاق العملية العسكرية التي تعد الأوسع ضد الحوثيين في الساحل الغربي. ”

وأشار ” المركز ” إلى أن: ” ألوية العمالقة والتحالف العربي يسعيان لتجنيب المدنيين ويلات القتال والذين تستخدمهم المليشيات دروعًا بشرية في مسعى منها لإعاقة تقدم قوات العمالقة نحو المدينة. ”