ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار يوتو إلى 15 قتيلا في الفلبين

مانيلا(صدى):

ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن إعصار يوتو في الفلبين إلى 15 قتيلاً، في حين مازال العشرات في عداد المفقودين.

وقال المدير التنفيذي للمكتب الوطني لإدارة مخاطر الكوارث ريكاردو جالاد، إن 14 من الضحايا لقوا حتفهم في انهيارات أرضية في أقاليم ماونتن وباناوي وافوجاو وكالينجا، في حين غرق آخر في إقليم ابرا.

وأضاف أن حصيلة القتلى مرشحة للزيادة، حيث مازال رجال الإنقاذ يبحثون عن أشخاص يعتقد أنهم حوصروا أسفل ثلاثة مباني تابعة لإدارة الأشغال العامة وطرق سريعة طمرها انهيار أرضي في بلدة ناتونين في إقليم ماونتن.