أسعار النفط تتراجع أكثر من 10% خلال أكتوبر

وكالات(صدى):

انخفضت أسعار النفط الخميس 1 نوفمبر لتعمق من خسائرها في الجلسات السابقة، وسط علامات لزيادة المعروض ومخاوف متزايدة من ضعف الطلب في ظل احتمال تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

حيث تراجعت أسعار خام برنت بواقع 50 سنتاً، أي بـ 0.7% ليصل إلى 74.54 دولاراً للبرميل، ورافقها في هذا الترجع خام تكساس الوسيط، حيث انخفض بـ 42 سنتاً، أي بنسبة 0.6%، ليصل سعر البرميل إلى 64.89 دولاراً.

ويذكر أن سوق النفط كان قد مر بأسوء أداء شهري له منذ يوليو 2016 في أكتوبر، حيث انخفض خام برنت بـ 8.8% خلال الشهر، وتراجع خام تكساس الوسيط بـ 10.9%.