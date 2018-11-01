بالصور.. التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة تقيم دورة ” الطباعة على الشموع “

نايف السالم(صدى):

نفذ مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة ممثلاً بوحدة الأسر المنتجة يوم الأربعاء 22 /صفر/١٤٤٠هـ دورة ( الطباعة على الشموع ) وذلك باشراف المدربة : جزعة العنزي .

وتهدف الدورة الى مساعدة الفتيات على تنمية مهاراتهن والاستفادة من اوقات الفراغ لديهن ،وتعريفهن على استراتيجية تحويل الطباعة على الشمع إلى مشروع تجاري .

اشتمل البرنامج على عرض مرئي واوراق عمل مختلفة وادوات الطباعة وبلغ عدد المشتركات 30 متدربة.

وفي ختام الدورة تم عرض ابداعاتهن ف الطباعة في وسط أجواء من السعادة والرضا لما وصلن إليه من نتائج ، وأبدين شكرهن وامتنانهن على إعطائهن فرص التعلم .