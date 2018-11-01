بالفيديو.. شركة تحرج سامسونج وهواوي وتطلق أول هاتف قابل للطي

عادل الحربي(صدى):

من المنتظر أن تصبح شركة ” رويو ” أول شركة تطلق هاتفًا قابلاً للطي في العالم؛ لتهزم بذلك وعود ” سامسونج وهواوي ” .

وعن ذلك، كشفت أحد المصادر أن هذه الشركة لم يسمع باسمها كثيرًا من قبل، لكنها أبانت على قدرتها الهائلة في تصنيع هاتف قابل للطي ” حقيقي ” .

ونُشر فيديو يُظهر الهاتف الجديد المسمى ” فليكس باي ” وهو يأخذ عدة أشكال وبمقاسات مختلفة، دون أن يلحق ذلك أي مشكلة بالشاشة أو بالصورة.

وقام مستخدم الجهاز بتجريب تطبيقات وألعاب وكاميرا التصوير؛ لمعرفة مدى فاعلية الشاشة، ولم تحدد الشركة موعدًا محددًا لإطلاق الهاتف، كما لم تكشف السعر الذي سيتم اعتماده في عملية البيع.