ترامب يكشف عن عدد الجنود الذين سيتم نشرهم على الحدود مع المكسيك

واشنطن(صدى):

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، إن عدد الجنود الذين سيتم نشرهم على الحدود مع المكسيك، من أجل وقف تسلل قوافل مهاجري أمريكا الوسطى قد يصل الى 15 ألف جندي.

وأشار ترامب بشأن إرسال أكثر من خمسة آلاف جندي أمريكي لمؤازرة حرس الحدود: ” سنرفع العدد إلى ما بين 10 و15 ألف جندي “.

وشبه ترامب قافلة المهاجرين الذين يحاولون دخول الولايات المتحدة عبر المكسيك بأنهم ” مجموعة خطيرة من الناس ” ، موضحا ” لن يأتوا إلى بلادنا “.

ولفتت وزارة الأمن الداخلي الاميركي إلى أن هذه الأزمة ” غير مسبوقة على حدودنا الجنوبية “.