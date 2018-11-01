تسلا تعطي الضوء الأخضر لإنتاج Model Y

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

أكد ايلون موسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا في تقارير صحفية على صحة المعلومات الخاصة بطراز Model Y مؤخراً ، وكانت الشركة حتى وقت قريب لا تنتج سوى Model S فقط وتبعته أخيراً بموديلي Model X وModel 3 , والآن تتجه الي انتاج الموديل الرابع للشركة Model y.

وستكون هذه السيارة بمثابة سيارة كروس أوفر كهربائية بالكامل ومن المرجح جدا أن تكون أكثر شعبية من الطراز Model 3 التي تجحت في دفع نصف مليون شخص لوضع وديعة بقيمة 1000 دولار قبل تقديم السيارات بفترة طويلة. ومن المرجح أن يتم الكشف عن النموذج Model Y للجمهور في مارس 2019 وهذا يجعل هذا الجدول الزمني ممكنًا جدا إذ أن الشركة تهدف في أوائل عام 2020 لتقديم السيارة في صورة الإنتاج.

ومن المعلومات النادرة حول السيارة ، أنه من المتوقع أن يتراوح سعرها حول 45 ألف دولار للنسخة القياسية منها, وستستخدم السيارة الشاسيه طراز 3 ، مع التخلص من الأبواب المجنحة المتواجدة في السيارة Model X. وباختصار ، نحن نتطلع إلى ربيع عام 2019 المليئ بالأحداث ، حيث نأمل أن تكشف Tesla ليس فقط عن Model Y الكهربائي، بل وأيضاً عن شاحنة صغيرة.

وتأمل تسلا أن يضعها هذا جنبا إلى جنب مع شركات صناعة السيارات القديمة ، التي تقدم ما يصل إلى 7 أو8 نماذج.