تنبيه متقدم بهطول أمطار رعدية على مكة ومحافظات الطائف 

الطائف(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً يتضمن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول، تشمل مكة المكرمة، ومحافظات الطائف، وميسان، وبني سعد، ومحافظة بحره، والجموم ومدركة والطريق الواصل إلى المدينة المنورة والأجزاء المجاورة لها.

فيما نبهت إدارات الدفاع المدني بالمحافظات المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومهابط الأودية، وإتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني هنا، أو على بوابة التوعية الوقائية.