5 أسباب مالية تدمر الحياة الزوجية

أماني الغامدي(صدى):

تعد المسائل المالية من أهم الأسباب التي تثير الخلافات والنزاعات بين الزوجين، ويمكن أن تؤدي هذه الخلافات إلى الانفصال، فالأزواج عندما يتجادلون حول كيفية إنفاق المال فهم لا يناقشون مسألة في متناول اليد، مثل مصروف العائلة كل شهر، إنهم بذلك يعبرون عن مشاعر القلق اللاواعي المجهول بالنسبة لهم، ومن هذا المنطلق أقيم مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي تستضيفه الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، وحدد من خلاله أسباب للخلافات المالية بين الزوجين.

و ناقش المؤتمر الذي كان موضوع ” أثر عقد الزوجية على ملكية الزوجين ” ، ورأى د. كمال بوزيدي رئيس المجلس العلمي لكلية العلوم الإسلامية بالجزائر أن ابرز المشاكل المتعلقة بالمال ” الحب الأعمي , وأن تكون الزوجة هيا التي تريد الاستئثار بالمال الذي يجنيه من عمله ، والغيره من المتزوجين الآخرين و المقارنة ، وعدم القدرة على التواصل ، بينما مفتي الجمهورية التونسية الشيخ ” عثمان بطيخ ” الإعتداء على حقوق المرأة ، مؤكداَ أن لها حرية التصرف مادامت تعرف ماذا تفعله .

وفي هذا الإطار اختلفت الأراء فقد رأى البعض أن ليس دخل للزوج فيما تملكه الزوجة ن وعلى العكس إلا ما تطيب نفسها به بينما انتقض البعض الآخر عن طيب نفس المرأة أن تساهم في نفقات المنزل دون الضغط أو الاكراه ، مع حق الزوج في منعها من كل عمل يؤدي إلى تقصيره أو ضرره .

ويعتبر أن أهم سُبل إدارة الخلافات المادية بين الزوجين هو الاتفاق المسبق بينهما فى كل الأمور المتعلقة بالجوانب المادية للأسرة.