مشروب سحري يمكنه خفض معدلات السكر في الدم

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

يعتبر مرض السكري مرض العصر الحديث الذي يصيب الرجل والمرأة والشيخ والطفل ويعاني الكثير من الأشخاص من مرض السكري، وخاصة النوع الثاني وينصح الأطباء دائما بالإنتظام في تناول الدوية والإلتزام بنظام غذائي متوازن إلا أن هناك بعض الأغذية والمشروبات الطبيعية التي تساعد على خفض مستواه، والسيطرة عليه بشكل كبير.

وأكد العلماء أن تناول كوب صغير من خل التفاح بعد العشاء، يمكن أن يقلل من نسبة السكر في الدم بشكل كبير وكما كشف علماء يونانيون، أن خل التفاح يمكنه أن يمنع ارتفاع السكر في الدم بعد تناول وجبة غنية بالكربوهيدرات، مشيرين إلى أن 20 غراما فقط من الخل، قد تأتي بالنتيجة المطلوبة ويعمل خل التفاح على جعل خلايا الجسم أكثر تفاعلا مع الأنسولين، ليحسن من حالة المصابين بالنوع الثاني.

والجدير بالذكر أن مرض السكري وهو عبارة عن اضطراب استقلابي يتميز بارتفاع معدل السكر في الدم في سياق مقاومة الأنسولين، وهو على النقيض من داء السكري من النوع الأول الذي يتصف بنقص الأنسولين المُطلق، بسبب تدمير جزر لانغرهانس في البنكرياس .

وقد أكد مجلس مرض السكري أن خل التفاح يعتبر منذ فترة طويلة، علاجا طبيعيا لعدد كبير من الأمراض، فهو يحتوي على حمض الأسيتيك، والفيتامينات، والمعادن، والأحماض الأمينية، والبوليفينول وأنواع أخرى من الأحماض”.