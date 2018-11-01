وظائف شاغرة بإدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية

عبدالله الدوسري(صدى):

أعلنت إدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بالعيينة عن توفر وظائف شاغرة على بند التشغيل والصيانة. وقالت أن الوظائف المطلوبة لديها بالمسميات التالية: مهندس كهربائي – مهندس ميكانيكي – مهندس مدني – ميكانيكي صيانة مضخات– ميكانيكي شبكات مياه – حلاق.

وعلى من تتوفر في الشروط المطلوبة إرسال السيرة الذاتية موضحاً بها العنوان ورقم الهاتف الثابت والجوال على العنوان التالي: ص. ب (73008) الرياض (11538) – (شؤون العاملين/ شعبة التوظيف) خلال (15) يوماً من تاريخه.