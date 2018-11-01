جامعة الملك فيصل تعلن عن وظائف مؤقتة بنظام العقود

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل عن حاجتها لشغل وظائف للسعوديين وذلك بنظام العقود المؤقتة في بعض قطاعات الجامعة.

وأوضح عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس الدكتور محمد سعيد الزهراني أنه يشترط للتقديم بأن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على المؤهل المذكور أعلاه في المجال المطلوب من جامعة معترف بها، ولا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية عند تقديم الطلب، وعلى من تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة تقديمها عبر الموقع الالكتروني للجامعة من خلال الدخول على عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس مع مراعاة أن يكون الملف المرفوع على موقع الجامعة ملف واحد بصيغة PDF ويشمل المستندات والمرفقات التالية : سيرة ذاتية للمتقدم وصورة من الشهادة الدراسية المطلوبة.

صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة وصورة من الخبرات العلمية والعملية (إن وجدت ).

وعلى من تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة تقديمها في موعد أقصاه الساعة الثالثة عصرًا من يوم الجمعة 24 /02 /1440هـ .

علمًا بأنه لن يتم استقبال أي طلبات ورقية مع خالص تمنياتنا للجميع بالتوفيق.

ولمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي من هنــــــــا.