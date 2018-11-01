بعد وفاة زميلتهن.. طالبات إدارة الأعمال بجازان يطالبن بمطبات صناعية أمام الكلية

تركي السالم(صدى):

لقيت طالبة بكلية إدارة الأعمال بجازان، مصرعها أمس الأربعاء، إثر تعرضها لحادث دهس أمام الكلية.

وناشدت الطالبات الجهات المعنية بوضع مطبات صناعية تحد من تهور السائقين أمام الكلية أو وضع تحويلة لفك ازدحام السيارات حتى لا تتكرر المأساة .