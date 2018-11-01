بعد وفاة زميلتهن.. طالبات إدارة الأعمال بجازان يطالبن بمطبات صناعية أمام الكلية
لقيت طالبة بكلية إدارة الأعمال بجازان، مصرعها أمس الأربعاء، إثر تعرضها لحادث دهس أمام الكلية.
وناشدت الطالبات الجهات المعنية بوضع مطبات صناعية تحد من تهور السائقين أمام الكلية أو وضع تحويلة لفك ازدحام السيارات حتى لا تتكرر المأساة .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37453 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمها😐
ابو عمار[ عدد التعليقات: 20752 ] نشر منذ 1 ساعة
المفروض يكون فيه مطبات صناعيه اما المدارس والكليات في البلاد
رحمه الله المتوفيه
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 4479 ] نشر منذ 37 دقيقة
الله يرحمها
تذكرت وحده اطلعت من الجامعه بتقطع الشارع لسيارتها و واحد كان مسرع ويالله وقف وصدمها اهي طاحت تحت السياره ونزل الرجااال عساك سالمه ويلا هي تقوم بالقوه وتشد في شعره مافكت الين طلع شعره بيدينها ومسكت ثوبه من رقبته وجلدته جلد وتقول جعلك الأعمى لابسه اسود وماتشوف طولي ١٦٥ وماتشوف😅 واهو على الصامت وسايقها انخرش منها قال اكيد الصدمه اثرت بالمخ ويوم ركبت السياره يقول السايق لها لازم مستشفى سوي فحص مخ ههههههه استغفر الله تقول لا اسعفوني ولا حتى مشرفه اطلعت تشوف وش صاير بس الحمدلله كدمات جاها
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 4999 ] نشر منذ 34 دقيقة
الله يرحمها-كثير من الاجراءات ووسائل السلامه لايتم وضعها او اتخاذها الا بعد حصول مشكله-
مشارك فقط[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 15 دقيقة
الله يرحمها ويصبر اهلها
للاسف لدينا تهور مع غباء شديد في القيادة من البعض
واتمنى وضع اكثر من مطب امام بوابات المدارس والجامعات والمحلات الكبرى
مع التشديد في العقوبات بالحق العام (وعدم شمولها بالعفو)
لان الحق الخاص يضيع بالهياط