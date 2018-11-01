حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى ـ أن يستمر التوقع بهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق ( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة ) يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها، وكذلك على القصيم وحائل وتبوك والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على ساحل المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي والأوسط وجنوبية شرقية تتحول بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 16-40كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج،بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 18-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.