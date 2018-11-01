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أول صورة لعموري بعد عملية الرباط الصليبي

أول صورة لعموري بعد عملية الرباط الصليبي
طلال الغامدي(صدى):

ظهر الإماراتي لاعب الهلال عمر عبدالرحمن ” عموري ” في أول صورة له عقب إجراء عملية الرباط الصليبي في برشلونة بإسبانيا.

وكان عموري قد خضع لإجراء العملية أمس الأربعاء، بعد تكفل رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ بمصاريف العملية والعلاج.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2396 ] نشر منذ 2 ساعتين

الحمدلله على السلامة،لا بأس عليك ياكابتن.

[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 59 دقيقة

حمد لله على السلامه ومايشوف شر
وترجع اقوى بأذن الله

[ عدد التعليقات: 4479 ] نشر منذ 34 دقيقة

الف لابأس عليك وقدامك العافيه💙

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