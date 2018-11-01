أول صورة لعموري بعد عملية الرباط الصليبي
ظهر الإماراتي لاعب الهلال عمر عبدالرحمن ” عموري ” في أول صورة له عقب إجراء عملية الرباط الصليبي في برشلونة بإسبانيا.
وكان عموري قد خضع لإجراء العملية أمس الأربعاء، بعد تكفل رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ بمصاريف العملية والعلاج.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2396 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمدلله على السلامة،لا بأس عليك ياكابتن.
كلام فاضي[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 59 دقيقة
حمد لله على السلامه ومايشوف شر
وترجع اقوى بأذن الله
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 4479 ] نشر منذ 34 دقيقة
الف لابأس عليك وقدامك العافيه💙