أول صورة لعموري بعد عملية الرباط الصليبي

طلال الغامدي(صدى):

ظهر الإماراتي لاعب الهلال عمر عبدالرحمن ” عموري ” في أول صورة له عقب إجراء عملية الرباط الصليبي في برشلونة بإسبانيا.

وكان عموري قد خضع لإجراء العملية أمس الأربعاء، بعد تكفل رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ بمصاريف العملية والعلاج.