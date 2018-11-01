أول إجراء من ” التعليم ” بعد واقعة ضرب معلم لطالب بشكل هستيري

أبها(صدى):

على خلفية مقطع الفيديو الذي وثق اعتداء معلم على طالب بالضرب داخل الفصل لمنعه من الحديث شكلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير لجنة من المتابعة ومكتب التعليم الأهلي ،بالإضافة لفريق من الإدارة العامة للمدارس الأهلية.

ومن جانبه صرح المتحدث باسم إدارة التعليم بمنطقة عسير محمد الفيفي، بأنه بعد تداول المقطع تم البدء في إجراءات التحقيق بخصوص المقطع الذي ثبت حدوثه في إحدى المدارس الأهلية في المنطقة، وسوف تعلن نتائج التحقيق فور الانتهاء منها.

يذكر أن أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، قد وجه إدارة التعليم في المنطقة بالتحقيق السريع والعاجل في الواقعة، تمهيدا لاتخاذ الإجراء المناسب .

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