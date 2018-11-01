وفاة زوج نجلاء فتحي الإعلامي المصري حمدي قنديل

أماني الغامدي(صدى):

توفي الإعلامي المصري الشهير حمدي قنديل، في الساعات الأولى من اليوم الخميس، عن عمر ناهز 82 عامًا.

وتوفي الإعلامي الكبير بعد تدهور صحته ووضعه على جهاز التنفس الصناعي بالمستشفى السعودي الألماني بالقاهرة.

بدأ قنديل العمل الصحفي خلال دراسته في الجامعة، وعمل في بداية مشواره محررًا في جريدة ” أخبار اليوم ” في ستينيات القرن الماضي.

وتزوج 3 مرات، لكن رفيقة دربه منذ عام 1995 هي الممثلة نجلاء فتحي، ولم ينجب أطفالًا.