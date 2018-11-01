في الدوري التركي.. حكم يطرد لاعبًا قال له ” اتق الله “

طلال الغامدي(صدى):

طُرد لاعب فريق ” ريزا سبور ” التركي من الملعب ببطاقة حمراء بسبب صياحه في وجه حكم المباراة التي جمعته أمام ” بشيكتاش ” في الدوري التركي الممتاز قائلا : ” اتق الله ” .

وكان حكم المباراة قد أطلق صافرته معلنًا ضربة جزاء ضد نادي ريزا سبور، ورفع البطاقة الصفراء في وجه مدافع النادي.

وبعد ضياع ضربة الجزاء رفع لاعب نادي ريزا سبور أصبعه للسماء قائلًا: “ الله موجود ” ، مما ترتب عليه رفع الحكم البطاقة الصفراء الثانية في وجهه وطرده من المباراة.

وهُزم نادي ريزا سبور أمام نادي بشيكتاش بأربعة أهداف مقابل هدف.