لتغطية نفقات شهر العسل.. عروس تفرض رسومًا مالية على المدعوين لزفافها
في واقعة غريبة ،أقدمت عروس على مطالبة أصدقاءها وأقاربها بإيداع مبلغ 75 دولاراً في حسابها الخاص، شرطًا لحضور حفل زفافها.
وطالبت الفتاة بتبرعات نقدية من المدعوين لتغطية نفقات شهر العسل كاملة، بما في ذلك نفقات الفندق الذي ستقيم فيه مع زوجها.
وتباينت ردود أفعال المدعوين، فمنهم من غضب ورفض هذه الطريقة واعتبروها دليل على جشع العروس.
بينما أبدى آخرون تعاطفهم مع العروس، ورأوا أن إيداع مبلغ بسيط كهذا في حسابها لن يؤثر كثيراً عليهم.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 11101 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههه😊معش حق يحضرون وياكلون وانتي وبعلش تخسرون مايصير لابدمن المساعده☺😁😂😂
ابو عمار[ عدد التعليقات: 20735 ] نشر منذ 17 دقيقة
اذا فيه مقابل غير الاكل اوكي ممكن ندفع المبلغ المطلوب حتى لو 100 دولار