لتغطية نفقات شهر العسل.. عروس تفرض رسومًا مالية على المدعوين لزفافها

واشنطن(صدى):

في واقعة غريبة ،أقدمت عروس على مطالبة أصدقاءها وأقاربها بإيداع مبلغ 75 دولاراً في حسابها الخاص، شرطًا لحضور حفل زفافها.

وطالبت الفتاة بتبرعات نقدية من المدعوين لتغطية نفقات شهر العسل كاملة، بما في ذلك نفقات الفندق الذي ستقيم فيه مع زوجها.

وتباينت ردود أفعال المدعوين، فمنهم من غضب ورفض هذه الطريقة واعتبروها دليل على جشع العروس.

بينما أبدى آخرون تعاطفهم مع العروس، ورأوا أن إيداع مبلغ بسيط كهذا في حسابها لن يؤثر كثيراً عليهم.