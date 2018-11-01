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بالفيديو.. بدرية أحمد تخرج عن صمتها وترد على منتقدي خلعها للحجاب

بالفيديو.. بدرية أحمد تخرج عن صمتها وترد على منتقدي خلعها للحجاب
أماني الغامدي(صدى):

بعد الضجة التي أثارتها بدرية أحمد بقرار خلعها للحجاب، والهجوم الحاد الذي تعرضت له خرجت الفنانة الإماراتية عن صمتها مؤكدة أنها كانت تعلم أنها ستتعرض لذلك حين أعلنت هذا القرار.

ونشرت بدرية أحمد مقطع فيديو عبر ” انستقرام ” قالت خلاله : ” خلاص انتهت مشاكل العالم، والمجاعات، والحروب، والملاجئ، والمُشرَّدين، واليتامى.. يعني ما في موضوع إلا موضوع بدرية أحمد خلعت الحجاب ” .

وقامت الفنانة الإماراتية بإغلاق خاصية التعليق على منشورها.

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