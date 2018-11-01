اعتقال 3 شرطيين بعد اغتصابهم شابة داخل وزارة الداخلية

موسكو(صدى):

اعتقلت السلطات الروسية، ثلاثة من رجال الشرطة؛ للاشتباه في قيامهم باغتصاب زميلة داخل مبنى لوزارة الداخلية، في جمهوية باشكيريا الروسية.

وأعلنت لجنة التحقيق الاتحادية الروسية، أن المرأة المذكورة تبلغ 3 عامًا من العمر، وقد تعرّضت للهجوم داخل قسم قضايا الهجرة في عاصمة باشكيريا، أوفا، مساء الاثنين الماضي.

كما أشارت لجنة التحقيق إلى أنه تم فتح قضية جنائية ضد المعتقلين بتهمة الاغتصاب الجماعي، والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

ونشرت وسائل روسية، عن المعتقلين هم رجلي الشرطة يبلغان من العمر 50 و51 عاما، ورئيس قسم قضايا الهجرة ويبلغ 34 عاماً.