بالصور.. قصة المعلم الذي تصل هداياه لطلابه بعد وفاته يرويها ابنه

علي القحطاني (صدى):

كشف عبدالعزيز بن سلطان التركي، ابن المعلم الذي دأب على توزيع الهدايا على طلاب المدرسة الابتدائية التي يدرس بها في محافظة الزلفي، عن قصة وصول الهدايا بعد وفاة والده، وسبب وفاته.

وقال إن والده قضى 18 عامًا في مهنة التدريس، وكان متخصصًا في تعليم الصفوف الأولية، وخصص ثلاث غرف داخل منزله لتخزين الألعاب التي يوزعها على طلابه، موضحًا أن والده توفي أثناء نومه متأثرًا بسكتة قلبية بعد عودته من المدرسة في أحد الأيام، حيث حاولوا إيقاظه من النوم، لكن تبين أنه فارق الحياة.

واستطرد أن بعد وفاة والده بمدة، فوجئ بوصول شحنة كبيرة من الألعاب، فأخذها وأوصلها إلى المدرسة، التي قامت بدورها بتوزيعها على الطلاب، حرصًا منهم على الاستمرار في النهج الذي رسمه والدهم بعد وفاته.