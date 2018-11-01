بالفيديو.. نجم شهير يفاجئ الفنانة ” أمل العوضي ” : ليش إنتى حلوة بالصور فقط
ظهر نجم السوشل ميديا الكويتي الشهير باسم ” عبودكا ” خلال مقطع فيديو برفقة الفنانة أمل العوضي، حيث صدمها بالقول إنها جميلة بالصور فقط، ولفتت الأخيرة إلى أنه يغازلها أحياناً.
ورد النجم قائلا أنه لا يغازل شاكيرا، فكيف له أن يفعل ذلك مع أمل العوضي. وتبيّن أن الأمر مجرّد مزاح.
وتفاعل مع الفيديو عدد كبير جداً من المتابعين، تراوحت آراؤهم بين من أثنى على خفة دم الناشط وبين من رأى عكس ذلك، وحقق أكثر من 35 ألف مشاهدة على إحدى الصفحات على ” إنستغرام ” .
كانت العوضي قد أثارت ريبة المتابعين مؤخراً بعدما نشرت على حسابها على ” سناب شات ” مقطع فيديو أشارت فيه إلى وجود كدمات زرقاء على جسمها، مؤكدة أن تلك الكدمات ظهرت بشكل مفاجئ ومن دون سبب واضح.
السعودي[ عدد التعليقات: 603 ] نشر منذ 1 ساعة
لا تجعلوا من الحمقى مشاهير
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57392 ] نشر منذ 1 ساعة
بألف قبَّاس ,,
انسان[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 53 دقيقة
ي ثقل دمك هذا احلى منك ومن اللي معك
لو تشوف الوجيه اللي نصبح فيها تحب يدك وجه وقفا
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 11095 ] نشر منذ 38 دقيقة
اوه نطح جبتها نطح ههههههه😊