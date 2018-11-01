12 ناديًا يطالبون بإيقاف دورى المحترفين خلال كأس آسيا

نواف السالم(صدى):

أعلنت أندية الهلال والأهلى والاتحاد والشباب والاتفاق والقادسية والفتح والباطن والفيحاء والرائد وأحد والحزم، عدم رغبتها فى استمرار بطولة دورى المحترفين خلال البطولة الآسيوية، نظرًا للضرر الذى سيقع عليها لغياب لاعبيها الدوليين عن الدورى المحلى.

في حين طالبت أندية النصر والوحدة والفيصلى والتعاون باستمرار دوري المحترفين خلال البطولة الآسيوية.

وقالت مصادر، اليوم الأربعاء، إن رابطة دوري المحترفين، تفكر وقف منافسات البطولة، بعد إصرار عدد من الأندية على عدم اللعب خلال البطولة القارية.

ويذكر أن كأس آسيا ينطلق فى الفترة من 5 يناير وحتى 1 فبراير 2019، حيث يقع المنتخب السعودي في المجموعة الخامسة في كأس آسيا بالإمارات، والتي تضم كوريا الشمالية ولبنان وقطر.