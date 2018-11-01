بالفيديو.. مدير التعليم يشكر معلم بالطائف يزيل مياه الأمطار بنفسه من داخل الفناء

عبدالعزيز القثامي(صدى):

شكر طلال بن مبارك اللهيبي، مدير عام التعليم بمحافظة الطائف، معلم التربية البدنية فواز الحارثي، بمدرسة السعودية الابتدائية بالمحافظة، والذي قام بإزالة مياه الأمطار من داخل الفناء المخصص لمزاولة الألعاب الرياضية بنفسه.

وقال اللهيبي في تغريدة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” شكرًا للمعلم المخلص والمربي القدوة.. حفظك الله وزادك تواضعًا وإخلاصًا ” .

وقام معلم التربية البدنية فواز الحارثي من مدرسة السعودية، بمبادرات العمل التطوعي بإزالة مياه الأمطار من الفناء المخصص لطلاب الصفوف الأولية؛ لتتم ممارسة البرامج الرياضية؛ ليجد تشجيعًا وشكرًا من قبل زملائه المعلمين بالمدرسة وإدارتها.