وظيفة شاغرة في جامعة الملك عبدالعزيز

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت إدارة المستودعات بجامعة الملك عبدالعزيز، وظائف شاغرة بمسمى “ سائق ” على بند الأجور فئة (أ) ذات الرقم (235)، وترغب الإدارة إشغالها بمواطن سعودي عن طريق المسابقة الوظيفية.

وقالت جامعة الملك عبدالعزيز ذلك وفق الشروط التالية: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أن يكون حسن السيرة والسلوك، أن يكون لائقًا طبيًّا، أن يكون حاصلًا على الثانوية العامة كحد أعلى والكفاءة المتوسطة كحد أدنى.

بالإضافة إلى: أن تكون لديه رخصة قيادة سارية المدة، أن يكون عمر المتقدم بين 25 و35 عامًا.

وأوضحت الإدارة أن التقديم سوف يبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 3/ 3/ 1440هـ، ولمدة 5 أيام، إلى يوم الخميس الموافق 7/ 3/ 1440هـ، وذلك بإدارة المستودعات بمكتب نائب مدير عام إدارة المستودعات.