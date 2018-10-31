” شذا القرّاء ” أول برنامج تلفزيوني تنتجه كلية جامعية سعودية

حسين العلي(صدى):

في خطوة تُعد سابقة في المملكة العربية السعودية على مستوى الكليات الأكاديمية، قامت كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بإنتاج برنامج تلفزيوني يختار أندى الأصوات من طلاب الكلية؛ والذين ينتمون إلى دول شتى، يرتلون آيات من الذكر الحكيم بقراءات مختلفة، ومن مواضع متنوعة من كتاب الله تعالى.

ويهدف هذا البرنامج إلى نشر ثقافة القراءة بالقراءات القرآنية المتواترة، وإبراز مواهب طلاب كلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية، الذين يحملون رسالة الكلية القرآنية، بما يحقق أهداف الجامعة الإسلامية، والرؤية الوطنية والعالمية للمملكة العربية السعودية، ضمن جهودها الممتدة في خدمة القرآن الكريم وحملته.

ويمتاز البرنامج بربط عدد من الآيات ذات الموضوع الواحد الهادف في كل حلقة من حلقاته، مع ترجمة معاني الآيات القرآنية إلى اللغة الإنجليزية.

وفي هذه المناسبة يقول عميد الكلية أ.د. أحمد السديس: ” إن هذا البرنامج هو باكورة برامج كلية القرآن الكريم، والذي تتبعه بإذن الله تعالى برامج أخرى تم البدء في إعدادها وتنفيذ بعض حلقاتها، مما نطمح أن يحقق مستوى عاليا من المخرجات الإعلامية القرآنية بإذن الله تعالى ” .

وفي إشارة إلى التقنية المستخدمة في هذا البرنامج يقول المدير التنفيذي للبرامج العلمية والثقافية بالكلية د. عمرو الديب: ” برنامج شذا القراء تم تصويره في الاستديو الذي أعدته الكلية، واستخدمنا فيه تقنية الكروما، التي تعتمد على فكرة الاستديو الافتراضي الذي يتم دمجه في المشاهد مع المشاركين فيه عبر برامج الجرافيك الحديثة ” .