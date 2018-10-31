سمو أمير منطقة مكة المكرمة يفتتح ملتقى ” بيبان ” في نسخته الرابعة

سعيد العجل(صدى):

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة مساء اليوم ملتقى بيبان في نسخته الرابعة الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ” منشآت ” تحت عنوان ” للطموح فكرة وللنجاح بيبان ” ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ومعالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ” منشآت ” الدكتور ماجد القصبي ووكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام الفالح ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد.

وشهد أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه توقيع ثلاث اتفاقيات الأولى بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ” منشآت ” وشركة سابك ، والثانية بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” وغرفة مكة ، والثالثة بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ” منشآت ” والبنك الأهلي.

بعد ذلك شاهد سموهما عرضًا مرئيًّا استُعرضت خلاله برامج ومبادرات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ” منشآت ” وما تختص به من أعمال وفرص تدريبية تعزز من مقومات النجاح لقطاع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع المستقبلية.

ثم ألقى محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح الرشيد كلمة رحب خلالها بصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز والحضور ، مشيرًا إلى أن الملتقى الذي يستمر لمدة أربعة أيام، يعمل على إتاحة الفرصة للشباب والفتيات لإيجاد شبكة تواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب المنشآت، الأمر الذي يعزز من فرص النجاح، ويسهم في رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع ورواد الأعمال في المنطقة، وتأسيس أو تنمية أعمالهم التجارية وتطويرها.

واختتم المهندس الرشيد كلمته بالشكر والتقدير لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ونائب أمير المنطقة على ما يقدمانه من دعم وتسهيل حتى يخرج الملتقى بأفضل صورة تخدم إيجاد الفرص الاستثمارية والتجارية لشباب وشابات الوطن في المنطقة.

وفي نهاية الحفل تسلّم سمو أمير منطقة مكة المكرمة درعًا تذكاريًا بهذه المناسبة مقدمًا من محافظ منشآت ووزير التجارة والاستثمار، كما كرّمت ” منشآت ” عددًا من شركاء النجاح بالملتقى.

حضر الحفل عدد من أصحاب السمو والمعالي ورجال الأعمال ومديري الإدارات الحكومية بالمنطقة.

وفي شأن متصل حضر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرافقه وكيل الإمارة الدكتور هشام الفالح الجلسة الحوارية الوزارية المفتوحة ، ثم زار سموه المعرض المصاحب للملتقى حيث استمع لشرح عن باب ” التجارة الإلكترونية ” والهادف لتنمية وتطوير قطاع التجارة الإلكترونية بالمملكة من خلال توفير الاحتياجات لإنشاء وتطوير المتاجر ، كما استمع لشرح عن باب ” الانطلاقة ” الذي يساعد الشباب على فهم كيفية تحويل المشاكل لأفكار وفرص في السوق.

واطلع الأمير عبدالله بن بندر على باب ” منشآت ” الذي يهدف إلى عرض أبرز مبادرات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة الفرص الاستثمارية، واستمع لشرح عن باب ” نمو ” الرامي لرفع أصحاب المشاريع الناشئة الحالية، حيث يعمل على تقديم ورش عمل مختلفة مخصصة لأصحاب المشاريع الناشئة .

كما استمع سموه لشرح عن باب ” ريادة الأعمال والهادف لدعم رواد الأعمال في المنطقة وعرض مبادرات الهيئة ، وزار سموه باب ” السوق ” الهادف لإعطاء فرصة لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لعرض منتجاتهم وخدماتهم ومشاركة قصص نجاحهم مع زوار بيبان وشرح عن باب ” التمكين ” الرامي لتعريف الشباب على الجهات الحكومية المعنية بإنشاء الأعمال وتمكينهم من التواصل معهم ، وكذلك باب ” تسهيل الأعمال ” الذي يجمع جميع الجهات التمويلية والاستثمارية تحت سقف واحد .