أمير عسير يوجه بالتحقيق في مقطع اعتداء معلم على طالب

محمد بن طحيطح(صدى):

وجه أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز إدارة التعليم في المنطقة بالتحقيق السريع والعاجل في صحة المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لمعلم يعتدي على أحد الطلاب بإحدى المدارس الخاصة بمدينة أبها ، ورفع نتائج التحقيق لإمارة المنطقة تمهيدا لاتخاذ الإجراء المناسب .

وقال المشرف العام على الشؤون الإعلامية بمنطقة عسير المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة سعد بن عبدالله آل ثابت ، أن توجيه أمير منطقة عسير يهدف إلى إيضاح الحقائق ومعالجة الخلل وردع المتجاوز والحد من هذه الممارسات المخالفة لأنظمة وقوانين التعليم .

وأضاف آل ثابت ، أن إمارة منطقة عسير وحرصا منها على إيصال العملية التربوية والتعليمية للمستفيدين بالطرق الهادفة والمحفزة دون تجاوزات وحفاظا على سلامة الطلاب ، ترفض مثل هذه الممارسات في المدارس سواء الحكومية أو الخاصة ، وتدعو إدارة تعليم منطقة عسير للقيام بدورها التوعوي والرقابي لإيقاف مثل هذه التصرفات الفردية التي تخالف الأنظمة والقوانين وتسيء لمكانة المعلم وسمعة المدارس .

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