مدرب الفتح: قدمنا مستويات كبيرة في الدوري رغم خماسية الأهلي

نواف السالم(صدى):

أكد التونسي فتحي الجبال، مدرب نادي الفتح، على أهمية مباراة فريقه أمام الفيحاء، والمقرر إقامتها غدًا الخميس، في إطار منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال ” الجبال ” في تصريحات له بالمؤتمر الصحفي التقديمي: ” تأتي هذه المباراة، بعد خسارتنا الثقيلة 1/5 أمام الأهلي، في المرحلة الماضية، لكن من الصعب أن يتكرر ذلك ضد الفيحاء ” .

وأضاف: ” عملنا جاهدين على تصحيح أخطائنا، ومحو الصورة التي ظهرنا بها في المباراة السابقة، لإدخال السعادة على جماهيرنا، التي نتسلح بها في هذه المواجهة، ونطمح أن نكون حاضرين على المستوى الذهني بصورة مميزة ” .

وأشار إلى أن الفتح قدم مستويات كبيرة في جميع المباريات التي لعبها ما عدا الأخيرة، مضيفًا: ” وكنا قادرين وقريبين من الفوز في أغلبها، في ظل المستوى الذي ظهر به لاعبونا ” .

وأضاف: ” قبل كل شيء، نحن خسرنا بهذه النتيجة من فريق كبير، وليس منافسًا لنا.. لكن تبقى نتيجة كبيرة، ونحن نحسن تقييم أنفسنا، لمراجعة ذلك فنيًا ومعنويًا، ولدينا لاعبون لديهم نضج وفهم لملابسات كل مباراة ” .

و يحتل الفتح المركز الثامن في الدوري، برصيد تسع نقاط، بينما يحتل الفيحاء المركز الثالث عشر، برصيد أربع نقاط فقط.