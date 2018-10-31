وظائف شاغرة في شركة فنادق هيلتون

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في كل من مكة المكرمة، والرياض، والجبيل.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة على المسميات التالية :مدير تسويق المجموعات (مكة المكرمة)، منسق تسويق المجموعات (مكة المكرمة)، مدير عام المجموعة (الرياض)، رئيس الطهاة والأغذية والمشروبات (الجبيل)، مدير النظافة (مكة المكرمة)، وكيل خدمة الضيوف (مكة المكرمة).

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