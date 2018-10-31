بالفيديو.. فنانة شهيرة تتعرض لنصب على يد طبيبة تجميل.. وهذا ماحدث لوجهها!
تعرضت الفنانة السعودية وعد للنصب على يد طبيبة تحمل في دبي، حيث تسببت في ظهور البقع في وجهها.
وقالت ” وعد ” خلال تغريدة لها خلال حسابها على ” تويتر ” : ” تجربتي مع طبيبة نصابة بدبي، وتعديل ماعملته مع أصدق وأفضل الدكاتره السعودين بالرياض ” .
ونشرت مقطع فيديو ظهرت خلاله وهي ترقد على السرير في أحد المستشفيات، وقد بدت على وجهها بعض البقع وعلامات التعب، مشيرة إلى أن الكثير من النساء اتصلن بها بعد معاناتهن من المشكلة نفسها، لافتة إلى أن الطبيبة ” حرقتهم وساولتهم بهدلة ” .
وأضافت: ” الله لا يسامحها، حسبي الله ونعم الوكيل فيها ” . ودعت متابعيها إلى الاستفادة من تجربتها وإلى الذهاب إلى عيادات أطباء يتمتعون بالمصداقية.
يذكر أن الفنانة السعودية تشارك حالياً كعضو في لجنة تحكيم برنامج ” نجم السعودية ” ، وقد أثارت الجدل مؤخراً بسبب ما قالته رداً على سؤال عن مدى الشبه بينها وبين الفنانة الإماراتية أحلام في إطار برامج المواهب.
تجربتي مع طبيبه نصابه بدبي وتعديل ماعملته مع اصدق وافضل الدكاتره السعودين بالرياض اخويا @DrAlmousa_Ahmad و #خالد_الزهراني الصديق الغالي احمد بعياده لي وخالد بمستشفي الصفوه هم مثال للمصداقيه والاخلاق النزيهه اتمني تدخلو سنابيwaedddddوتسمعو التفاصيل او انستقرامwaedhanan ad pic.twitter.com/3UGLwBwrKe
— Waed وعد (@waedline) October 29, 2018
احمد[ عدد التعليقات: 108 ] نشر منذ 4 ساعات
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النمر المقنع[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 ساعات
ان ربك لبلمرصاد
هؤلاء يغيرو خلق الله
zoco[ عدد التعليقات: 113 ] نشر منذ 3 ساعات
العيب مو في الدكاترة او طبيبة التجميل ياقمر !!
المشكله ان جسمك تعدى الزمن وما ينفع معاه الترهيم !!
يا ريهانا السعوديه !!
سعد الجعيد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 26 دقيقة
السعوديه اجل
ذي من جهة افريقيا واخر اسمها يبين ويوضح وين ديرتها.. اللي عندنا مكفينا وكلن يعترف بديرته