بالفيديو.. فنانة شهيرة تتعرض لنصب على يد طبيبة تجميل.. وهذا ماحدث لوجهها!

أماني الغامدي(صدى):

تعرضت الفنانة السعودية وعد للنصب على يد طبيبة تحمل في دبي، حيث تسببت في ظهور البقع في وجهها.

وقالت ” وعد ” خلال تغريدة لها خلال حسابها على ” تويتر ” : ” تجربتي مع طبيبة نصابة بدبي، وتعديل ماعملته مع أصدق وأفضل الدكاتره السعودين بالرياض ” .

ونشرت مقطع فيديو ظهرت خلاله وهي ترقد على السرير في أحد المستشفيات، وقد بدت على وجهها بعض البقع وعلامات التعب، مشيرة إلى أن الكثير من النساء اتصلن بها بعد معاناتهن من المشكلة نفسها، لافتة إلى أن الطبيبة ” حرقتهم وساولتهم بهدلة ” .

وأضافت: ” الله لا يسامحها، حسبي الله ونعم الوكيل فيها ” . ودعت متابعيها إلى الاستفادة من تجربتها وإلى الذهاب إلى عيادات أطباء يتمتعون بالمصداقية.

يذكر أن الفنانة السعودية تشارك حالياً كعضو في لجنة تحكيم برنامج ” نجم السعودية ” ، وقد أثارت الجدل مؤخراً بسبب ما قالته رداً على سؤال عن مدى الشبه بينها وبين الفنانة الإماراتية أحلام في إطار برامج المواهب.