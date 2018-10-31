صحة الرياض تنفذ دورة الجودة في القطاعات الصحية الخاصة

محمد السعران(صدى):

نفذت ادارة الالتزام بـ “صحة الرياض ” اليوم الاربعاء الدورة الاولى في الاسس المتبعة في مبادئ الجودة في القطاعات الصحية الخاصة و أوضح مدير إدارة الإلتزام بالنيابة الأخصائي أول/ خالد بن صالح الوسيدي أن الدورة تأتي في إطار خطة إدارة الالتزام لنشر ثقافة الجودة بين العاملين في القطاع الصحي الخاص ,وضمن خطتها للتدريب والتعليم المستمر .

واضاف أن الدورة تهدف إلى إكساب المشاركين المهارات اللازمة لتحليل مشاكل الجودة وتنفيذ استراتيجيات لحلها وتشجيع المشاركين لترويج ثقافة الجودة ضمن الثقافة التنظيمية لمؤسساتهم بالإضافة إلى تعزيز قدراتهم في تطوير وتعزيز الأبحاث والتطبيقات في مجال مبادئ وممارسات إدارة

الجودة وإكسابهم مهارة التميز بين فلسفتي الإدارة التقليدية وإدارة الجودة الشاملة و القيادة و الإدارة الإستراتيجية للجودة.

من جهتها نوّهت الصيدلانية/ نوال بنت نصار النصّار المشرفة على دورة تطبيقات الجودة بالجهود المبذولة من كافة المسئولين لتعزيز دور و تطبيقات الجودة في القطاعات الصحية والإدارية من خلال استعراض تطور مراحلها في السنوات الماضية. مبينة الفوائد التي تحملها مبادئ الجودة و انعكاسها الإيجابي على مقدم الخدمة الصحية و المستفيد منها.

يذكر أن عدداً من منسوبي المؤسسات الصحية الخاصة يشاركون في هذه الدورة للإستفادة من تطبيقاتها في إطار حرص إدارة الإلتزام على رفع كفاءة الكوادر التي تعمل تحت إشرافها.