سمو قائد القوات الجوية الملكية السعودية يرعى حفل تخريج الدفعة ” 128 ” من طلبة معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران.

سعيد العجل(صدى):

رعى سمو قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز مساء اليوم حفل تخريج الدفعة 128 من طلبة معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران .

وفور وصول سموه الى مقر الحفل في مدينة الأمير سلطان الرياضية كان في استقبالة سعادة قائد المنطقة الشرقية اللواء الركن عبدالله بن سعيد القحطاني وقائد معهد الدراسات الفنية سعادة اللواء الفني الركن محمد بن خلف السعدي وقادة أفرع القوات المسلحة بالمنطقة الشرقية وأركانات المعهد، بعد ذلك عزف سلام الفريق، ثم بدأ الحفل الخطابي لهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

بعد ذلك ألقى سعادة قائد المعهد كلمة رحب فيها بسمو قائد القوات الجوية وأولياء أمور الخريجين ، مشيراً الى أن المعهد يحتفل اليوم بتخريج الدورة 128 من طلبته البالغ عددهم (404) طالبا فنيا أمضوا في هذا المعهد عامين ونصف تلقوا خلالها التدريب والتأهيل العالي ، إضافة الى برامج التدريب الخارجية على منظومات طائرات القوات الجوية والتي تؤهلهم بحول الله تعالى للانضمام الى زملائهم الذين سبقوهم الى ميادين الشرف والكرامة في قواعدنا الجوية، واثقين بالله ثم بما تعلموه ليكونوا عونا لهم على أداء الواجبات المناطة بهم مهنئا الطلبة الخريجين تخرجهم مقدما شكره لهم على جهدهم واجتهادهم، مباركا لاولياء أمورهم تخرجهم في هذا اليوم المبارك، سائلا الله لهم التوفيق والسداد في حياتهم المستقبلية .

وفي ختام كلمته شكر سعادة قائد المعهد سمو قائد القوات الجوية الملكية السعودية والحضور الكريم على تشريفهم حفل التخرج, داعيا المولى عز وجل أن يحفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ويوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى .

عقب ذلك ألقيت كلمة الخريجين القاها نيابة عنهم الطالب بندر بن صالح العسيري، والذي أعرب فيها عن سعادته وزملائه الخريجين بتشريف سمو قائد القوات الجوية لحفل التخرج، مشيرا الى أن هذا اليوم هو بداية لحياتهم العملية والانخراط مع من سبقهم من زملائهم في القوات الجوية متسلحين بالإيمان والعلم والمعرفة لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

بعد ذلك بدء العرض العسكري ، ثم تم تسليم الراية من الرقيب السلف إلى الرقيب الخلف ، عقب ذلك ألقى قائد جناح الطلبة بالنيابة العقيد صقر بن سعد المطيري القسم على الخريجين ، ثم أعلنت نتائج الدورة ، حيث تشرف الأوائل والمتفوقون من الطلبة الخريجين بتسلم جوائزهم من راعي الحفل ، ثم عزف السلام الملكي ، بعدها التقطت الصور التذكارية للطلبة الخريجين مع سمو قائد القوات الجوية.