شاب يذبح زوجته ويفصل رأسها عن جسدها بسبب الإنجاب

القاهرة(صدى):

قام شاب مصري بقتل زوجته وفصل رأسها عن جسدها، بسبب طلبها الطلاق ومعايرتها له بعدم قدرته على الإنجاب.

أحالت محكمة مصرية أوراق الشاب إلى مفتي الديار المصرية تمهيدًا لإعدامه، بعد ذبح زوجته بطريق بشعة وضعها في كيس، وحاول إلقاءها في النيل.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم متلبسًا وبحوزته رأس المجني عليها، بعد هروبه لإخفاء معالم جريمته.