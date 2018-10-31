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شاب يذبح زوجته ويفصل رأسها عن جسدها بسبب الإنجاب

شاب يذبح زوجته ويفصل رأسها عن جسدها بسبب الإنجاب
القاهرة(صدى):

قام شاب مصري بقتل زوجته وفصل رأسها عن جسدها، بسبب طلبها الطلاق ومعايرتها له بعدم قدرته على الإنجاب.

أحالت محكمة مصرية أوراق الشاب إلى مفتي الديار المصرية تمهيدًا لإعدامه، بعد ذبح زوجته بطريق بشعة وضعها في كيس، وحاول إلقاءها في النيل.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم متلبسًا وبحوزته رأس المجني عليها، بعد هروبه لإخفاء معالم جريمته.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 57400 ] نشر منذ 4 ساعات

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 4475 ] نشر منذ 3 ساعات

اعوذ بالله فصل راس مامن تفاهم قطع وارتاح

[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 3 ساعات

الله المستعان الابتعاد عن طاعة الله والصلاه بوقتها سبب فتن وجرايم اقتربو لصلاه لاتجرحو احد خلك مظلوم ولاظالم تغاظو غضو الطرف والي بيحب يتحمل جروحك وزلاتك ولايحب فرقاك لو دقيقه والي مايحبك يفرح بزلتك وتجده هجومي غير مسامح يذهب بي لحظه عنك .

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