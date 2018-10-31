شاهد .. النية يصور مع الحلال لكن !

الخميس 1
نوفمبر
هههههههههههههههههههههه ,,
,, ضاعت علومه ,,
احذرو تنادي البل وانت بسياره ان اتت تمشي ومعك شي اكل عطها لكي لا ترفع راسه تكسر شباك سيارتك واذا جتك تجري اهرب سريعن احيان تندفع وتصددم بسيارتك او باحدا ابناك وهو مطلع راسه فيعرضه لصابه خطيره انتبهو
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57400 ] نشر منذ 4 ساعات
هههههههههههههههههههههه ,,
,, ضاعت علومه ,,
القصيم[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 3 ساعات
احذرو تنادي البل وانت بسياره ان اتت تمشي ومعك شي اكل عطها لكي لا ترفع راسه تكسر شباك سيارتك واذا جتك تجري اهرب سريعن احيان تندفع وتصددم بسيارتك او باحدا ابناك وهو مطلع راسه فيعرضه لصابه خطيره انتبهو