بالفيديو.. عالم معرفة يكشف عن أصول وحكاية كلمة ” طظ “
شف عالم معرفة عن أصول وحكاية كلمة ” طظ “، مؤكدا إن أصولها تركية وتعني ملح.
وأوضح الدكتور أحمد العرفج حمد العرفج عالم معرفة خلال برنامج ” ياهلا ” المذاع على قناة روتانا خليجية أن كلمة ” طظ ” غريبة و متداولة في العالم العربي ابتكارها العثمانيين ، ويرجع أصولها للأتراك.
وتابع: الأتراك كانوا يضعون ضريبة على جميع البضائع العربية ماعدا الملح ، فعندما يمر الجمارك ويسألون على نوعية البضائع فيقولون ” طظ ” ويقصدون بها ملح ، فيسمحون لهم بالمرور بعد سماع تلك الكلمة ، وفي بعض الأحيان يكون البعض معهم بضائع محملة ارز ويقولون طظ حتى يسمحوا لهم بالمرور دون دفع ضريبة.
وأضاف : الخليجين اخذوا الكلمة وأصبحت بمعنى السخرية ، وفي المغرب لها معنى آخر يطلق على صوت من أصوات الجسد ، مبينا أن الشاعر الكبيرطاهر زمخشري كان له علاقة كبيرة بالحبيب برقيبة وفي إحدى زيارته سألته السكرتيرة عن اسمه حتى تبلغ رئيسها فقال لها ” طز ” ، فابلغت رئيسها على استحياء ففسر لها إنه يقصد بالكلمة اختصار لاسمه ولايقصد السخرية.
د. #أحمد_العرفج يكشف عن أصول وحكاية كلمة "طظ" في فقرة #حكايا_أبو_سفيان#ياهلا_بالعرفج@arfaj1 pic.twitter.com/WE8z5WuQsn
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 31, 2018
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57400 ] نشر منذ 4 ساعات
ههههههههههههههههههههه ,,
البنطلون الأحمر[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 3 ساعات
هذه الكلمة كانت هي الرد المفضل والمختصر للوالد رحمه الله على كل ما أقول!
“يابا جبت 70 من 100 في الاختبار!… طز.”
“يا حج جبت تقدير جيد في الجامعة!… طز.”
“بابا حبيبي 😊 هات شوية فلوس… طز فيك! 😡”