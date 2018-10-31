بالفيديو.. عالم معرفة يكشف عن أصول وحكاية كلمة ” طظ “

علي القحطاني (صدى):

شف عالم معرفة عن أصول وحكاية كلمة ” طظ “، مؤكدا إن أصولها تركية وتعني ملح.

وأوضح الدكتور أحمد العرفج حمد العرفج عالم معرفة خلال برنامج ” ياهلا ” المذاع على قناة روتانا خليجية أن كلمة ” طظ ” غريبة و متداولة في العالم العربي ابتكارها العثمانيين ، ويرجع أصولها للأتراك.

وتابع: الأتراك كانوا يضعون ضريبة على جميع البضائع العربية ماعدا الملح ، فعندما يمر الجمارك ويسألون على نوعية البضائع فيقولون ” طظ ” ويقصدون بها ملح ، فيسمحون لهم بالمرور بعد سماع تلك الكلمة ، وفي بعض الأحيان يكون البعض معهم بضائع محملة ارز ويقولون طظ حتى يسمحوا لهم بالمرور دون دفع ضريبة.

وأضاف : الخليجين اخذوا الكلمة وأصبحت بمعنى السخرية ، وفي المغرب لها معنى آخر يطلق على صوت من أصوات الجسد ، مبينا أن الشاعر الكبيرطاهر زمخشري كان له علاقة كبيرة بالحبيب برقيبة وفي إحدى زيارته سألته السكرتيرة عن اسمه حتى تبلغ رئيسها فقال لها ” طز ” ، فابلغت رئيسها على استحياء ففسر لها إنه يقصد بالكلمة اختصار لاسمه ولايقصد السخرية.