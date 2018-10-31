بالفيديو.. ” الخثلان ” يوضح أحكام جراحة التجميل للمرأة

نايف السالم(صدى):

أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، حكم تغيير المرأة لشكل جسدها عن طريق المكياج أو الكريمات أو جراحات التجميل.

وأشار خلال لقاءه مساء اليوم، في برنامج ” يستفتونك ” المذاع على قناة الرسالة، أنه إذا كان التغيير بالمكياج أو الكريمات فقط فلا بأس بذلك، مضيفًا : ” هو من الزينة المباحة ” .

وأضاف، أن جراحات التجميل التي تغير خلق الله ” عز وجل ” فإنه لا يجوز، قائلًا : ” إذا كان المقصود طلب المزيد من الحسن والجمال وليس هناك عيب يراد إزالته ” .