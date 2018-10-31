” التجارة ” تشهر بمؤسسة تبيع منتجات كهربائية غير مطابقة للمقاييس المعتمدة في مكة

نايف السالم(صدى):

بعد صدور حكم قضائي بإدانة المسؤول عن مؤسسة تختص بتجارة بيع الجملة للأدوات الكهربائية والمواد البلاستيكية بمكة المكرمة، وثبوت تورطه في عرض وبيع منتجات كهربائية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة، شهرت به وزارة التجارة والاستثمار؛ لأن ذلك يعد غشًا وتضليلًا للمشتري، ويشكل استخدامها خطرًا على سلامة المستهلكين.

وفرض الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة غرامة مالية، وإغلاق المنشأة المخالفة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

وتم ضبط 1614 قطعة من الأفياش الثنائية والتوصيلات الكهربائية غير المطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة؛ بعد وقوف مأموري الضبط القضائي لوزارة التجارة والاستثمار على المحل التابع للمنشأة في حي الكعكية بمكة المكرمة؛ وبناء عليه تمت مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، وإحالة القضية إلى الجهات القضائية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها على مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع للمستهلكين. وينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق ” بلاغ تجاري ” ، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.