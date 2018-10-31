شرطة نيويورك تنشر صورة جديدة للشقيقتين السعوديتين الغريقتين
ظهرت صورة جديدة للشقيقتين السعوديتين تالا وروتانا فارع، بعد أسبوع من العثور على جثتيهما عند ضفة نهر ” هدسون ” الفاصل ولاية المدينة عن نظيرتها وجارتها نيوجيرسي.
وقالت قناة العربية اليوم الأربعاء، إن الصورة بثتها شرطة نيويورك، حيث تبدو صورة الشقيقتين مختلفتين عما نُشرت سابقًا.
وأضافت الشرطة في بيان لها أننها لا تزال تحقق لمعرفة ما إذا كانت وفاتهما ناجمة عن انتحار أم عن جريمة قتل، وهو ما سيوضحه التشريح.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2395 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمهن ويغفر لهن ويصبر أهاليهن،ويجبر عزاهم..
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57376 ] نشر منذ 53 دقيقة
رحمهما الله ، واحسن عزاء اهلهما ,, آمين ,,
,, واظنهم حسب مايتضح من تملصهم من القضيه ، يبون يقلبونها جريمه على اهليهما ,,
,, هذا هو دأب الأمريكان عندما يرتكبون جريمه ، ينسفونها على غيرهم ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37426 ] نشر منذ 52 دقيقة
الله يرحمهن😐