شرطة نيويورك تنشر صورة جديدة للشقيقتين السعوديتين الغريقتين

علي القحطاني (صدى):

ظهرت صورة جديدة للشقيقتين السعوديتين تالا وروتانا فارع، بعد أسبوع من العثور على جثتيهما عند ضفة نهر ” هدسون ” الفاصل ولاية المدينة عن نظيرتها وجارتها نيوجيرسي.

وقالت قناة العربية اليوم الأربعاء، إن الصورة بثتها شرطة نيويورك، حيث تبدو صورة الشقيقتين مختلفتين عما نُشرت سابقًا.

وأضافت الشرطة في بيان لها أننها لا تزال تحقق لمعرفة ما إذا كانت وفاتهما ناجمة عن انتحار أم عن جريمة قتل، وهو ما سيوضحه التشريح.