بالفيديو.. النصر يواصل تدريباته على ملعب الرمز استعدادًا لـ الأهلي

نواف السالم(صدى):

يواصل لاعبو نادي النصر، اليوم الأربعاء، تدريباتهم على ملعب الرمز؛ استعدادًا لـ لقاء النصر والأهلي، المقرر يوم السبت المقبل، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يشار إلى أن النصر يتصدر ترتيب فرق الدوري برصيد 19 نقطة بفرق نقطة واحدة عن الهلال حيث يسعى يوم السبت إلى تعزيز صدراته بالفوز على الأهلي واقتناص 3 نقاط.

وكذلك يسعى الأهلي صاحب المركز الثالث برصيد 16 نقطة، إلى اقتناص تلك الـ3 نقاط، ليصبح متسوايًا في عدد النقاط مع النصر المتصدر.