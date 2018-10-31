بلدية رجال ألمع تنزل العقوبة بأحد مشوهي المنظر العام بمنتزه العوص

محمد السعران(صدى):

في إطار المحافظة على النظام وعدم السماح للمستهترين بكسر القوانين أو القيام بأفعال تنافي وتخالف الذوق العام ، قامت بلدية محافظة_رجال ألمع بضبط أحد المتنزهين بعد قيامه بفعل سلوكٍ منافٍ للذوق العام و إفساد للممتلكات العامة وإنتهاك لخصوصية المتنزهات وذلك بعد أن قام بإدخال مركبته داخل منتزه العوص بالمحافظة فيما تم عمل الإجراءات النظامية تجاه المتسبب وإبلاغ الجهات المختصة لمحاسبته .

هذا وقد قوبل هذا الإجراء الذي قامت به البلدية قبولاً من رواد موقع التواصل الاجتماعي والذين أثنوا على ما قامت به البلدية مؤكدين أن هذا الإجراء من الأساليب التي تعيد الإنضباط إلى مثل هذه الأماكن راجين أن تستمر هذه السياسة مع الجميع .

من جهته أكد رئيس بلدية محافظة رجال ألمع الأستاذ ” سعيد بن علي حافظ ” أن الفرق التابعة للبلدية تتواجد على مدار الساعة لرصد مثل هذه المخالفات والسلوكيات الخاطئة ومعاقبة مرتكبيها حتى لا تتكرر وتصبح عادة مألوفة يصعب التغلب عليها ، داعياً الجميع إلى الإلتزام بالقوانين تجنباً للعقوبة ومحافظة منهم على الممتلكات العامة من التشويه .