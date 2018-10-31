بالفيديو.. ” احمد البارقي ” يكشف تفاصيل تسديده فواتير الكهرباء والماء لعدد من متابعيه

علي القحطاني(صدى):

كشف أحمد البارقي مقدم برنامج لفة المملكة، تفاصيل تسديده فواتير الكهرباء والماء لعدد من متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر ” .

وقال البارقي خلال مداخلة تليفونية في برنامج معالي المواطن، اليوم الاربعاء، إنه لم يتوقع هذا التفاعل مع تغريده، حيث كتب على تويتر قائلًا : 5 الاف في حسابك وش بتسوي فيهم ؟.

وأضاف البارقي قائلًا : إن ذلك من حسابه الشخصي وشوفت أن المبلغ هذا سيساعد عدد كبير يحتاج له، فحطيت نفسي مكانهم، فقررت أن اتفاعل معهم واتعاون معهم.

وأكد البارقي على أنه سدد فواتير الكهرباء والماء لعدد من متابعيه من حسابه الشخصي ولم يدعمه أحد، ورفض أن يصرح بالمبلغ الذي ساعد به الناس.