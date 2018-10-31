” الغذاء والدواء ” تكشف حقيقة استخدامات الصمغ العربي في التخلص من الأمراض

علي القحطاني(صدى):

زعم مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي أن الصمغ العربي له فوائد عدة، ومنها: التخلص من جميع مشاكل القولون، والغازات، والإمساك، والحموضة، وعسر الهضم، ورائحة الفم المزعجة، إضافة إلى علاج الفشل الكلوي، وزيادة الوزن، والسكري، والضغط.

وكذبت هيئة الغذاء والدواء عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، الادعاءات الواردة في هذا المقطع، مؤكدة أنها غير مثبتة علميًا، وليست مجازة من الهيئة.

وتابعت الهيئة: ” الصمغ العربي يستخدم مضافًا غذائيًا، وفقًا لمتطلبات اللوائح الفنية الخليجية المعتمدة. “