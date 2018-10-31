جامعة طيبة تعلق الدراسة في فرع المهد غدًا

نايف السالم(صدى):

أعلنت جامعة طيبة، مساء اليوم، عن تعليق الدراسة في فرع محافظة المهد ليوم غداً الخميس.

يأتي ذلك في الوقت الذي علّق فيه تعليم المدينة المنورة الدراسة لجميع الطلاب يوم غدًا الخميس.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد نبّهت لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة.

كما أكدت الأرصاد أن التقلبات الجوية ستستمر على عدة مناطق ومنها المدينة المنورة، حتى يوم الأحد القادم.

وحذّر الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، من السيول المنقولة، كما أغلق طريق ضعة بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لوجود خطورة على مرتادي الطريق.