بالفيديو.. تفاصيل الفصل التعسفي لـ 250 موظفًا من شركة وإجراءات وزارة العمل

علي القحطاني(صدى):

كشف المواطن علي الرافعي، أحد متضرري الفصل التعسفي الذي طال 250 موظفًا في إحدى الشركات بمكة المكرمة، تفاصيل ما حدث.

وأوضح خال مداخلة هاتفية ببرنامج ” معالي المواطن ” مساء اليوم، أن هناك حالة استغراب مما حدث لسبب رئيسي وهو أنهم كانوا موظفين على رأس العمل ولمدة 7 سنوات على نفس المشروع.

وأضاف أنه في آخر لحظة من سحب المشروع من المنشأة، تم إبلاغهم بتوقيع عقد ملحق يفيد بأنه في حال انتهاء المشروع يتم إنهاء خدمات الموظف بدون سابق إنذار.

وأشار إلى أنه تم إبلاغهم بإنهاء خدماتهم وفقًا للمادة 74 ومنعهم الموظفين من التعويضات، مضيفًا : ” بعد رفع الشكوى تم إرسال مفتش والتواصل معي، وأبلغوهم في اجتماع آخر بأن الأشخاص الذين لم يوقعوا على العقد الملحق سيتم إنهاء خدماتهم وفقًا للمادة 77 ” .

وكان فرع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، قد فتح تحقيقاً بشأن شكوى جماعية بالفصل التعسفي.